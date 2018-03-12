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Jandarmadan sigara kaçakçılarına geçiş yok

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 10:54 | Son Güncelleme

Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında, yol emniyet kontrol ve operasyon faaliyetleri aralıksız devam ediyor.İpekyolu ilçesi Erçek Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Saray-Van karayolu üzerinde icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyetinde, kontrol noktasına gelen İran plakalı araçtan şüphelendi.

Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında, yol emniyet kontrol ve operasyon faaliyetleri aralıksız devam ediyor.
İpekyolu ilçesi Erçek Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Saray-Van karayolu üzerinde icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyetinde, kontrol noktasına gelen İran plakalı araçtan şüphelendi. Jandarma ekiplerince araçta yapılan arama sonucu, aracın bagaj kısmında LPG tankının altına yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 639 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Ayrıca Gevaş ilçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Balaban yol kontrol noktasında devam eden yol emniyet ve kontrol faaliyeti sonucunda 2 şüpheli araçta yapılan aramada 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Her iki olayla ilgili incelemenin başlatıldığı ifade edildi.

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