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Jandarmadan sigara ve alkol kaçakçılarına operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2018 18:54 | Son Güncelleme

Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yurda kaçak yollarla sokulan sigara ve alkol operasyonu kapsamında 2 otobüs ve 1 tırda yapılan aramada 510 paket kaçak sigara ve 13 litre kaçak alkol ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Erbaa ilçesinde elde edilen istihbarat sonrasında yol kontrolü yaptı.

Jandarmadan sigara ve alkol kaçakçılarına operasyon

Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yurda kaçak yollarla sokulan sigara ve alkol operasyonu kapsamında 2 otobüs ve 1 tırda yapılan aramada 510 paket kaçak sigara ve 13 litre kaçak alkol ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Erbaa ilçesinde elde edilen istihbarat sonrasında yol kontrolü yaptı. İlçeye bağlı Değirmenli köyü mevkinde D-100 karayolu üzerinde uygulamaya başlayan ekipler iki ayrı yolcu otobüsü ve İran plakalı bir tırda yaptığı aramada, valizlere, otobüslerin çeşitli yerlerine ve tır içerisine gizlenmiş vaziyette 3 ayrı şahsa ait toplam 510 paket kaçak sigara ve 13 litre kaçak alkol ele geçirdi. Söz konusu şahıslara 8 bin 362 lira idari yaptırım uygulandı. Ayrıca otobüs şoförlerine ve tıra da 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre toplam 2 bin 503 lira ceza uygulandığı öğrenildi.

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