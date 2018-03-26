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Jandarmadan silah tacirine suçüstü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 14:11 | Son Güncelleme

Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda yasadışı silah ticareti yapan 1 kişi yakalandı.Edinilen bilgiye göre, organize sanayi bölgesinde, ateşli silah ticareti yapıldığı duyumunu alan Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri araştırmaların ardından operasyon gerçekleştirdi.

Jandarmadan silah tacirine suçüstü

Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda yasadışı silah ticareti yapan 1 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, organize sanayi bölgesinde, ateşli silah ticareti yapıldığı duyumunu alan Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri araştırmaların ardından operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda yakalanan 1 şahsın aracında ve evinde yapılan aramalarda 1 adet 7,65 mm. çapında ruhsatsız Vzör marka tabanca, 4 adet kurusıkı olduğu değerlendirilen tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet 7,65 mm. ve 1 adet 9 mm. çapında tabanca fişeği, 342 adet kurusıkı tabanca fişeği, 66 adet av tüfeği fişeği, 1 adet 50 cm. uzunluğunda pala, 8 adet farklı modellerde bıçak, 10 adet av tüfeği parçası ve ateşli silah tamirine yarayan el aletleri ele geçirildi. Zanlı ile ilgili adli tahkikatın sürdüğü belirtildi.

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