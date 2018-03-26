Jandarmadan silah tacirine suçüstü

Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda yasadışı silah ticareti yapan 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, organize sanayi bölgesinde, ateşli silah ticareti yapıldığı duyumunu alan Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri araştırmaların ardından operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda yakalanan 1 şahsın aracında ve evinde yapılan aramalarda 1 adet 7,65 mm. çapında ruhsatsız Vzör marka tabanca, 4 adet kurusıkı olduğu değerlendirilen tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet 7,65 mm. ve 1 adet 9 mm. çapında tabanca fişeği, 342 adet kurusıkı tabanca fişeği, 66 adet av tüfeği fişeği, 1 adet 50 cm. uzunluğunda pala, 8 adet farklı modellerde bıçak, 10 adet av tüfeği parçası ve ateşli silah tamirine yarayan el aletleri ele geçirildi. Zanlı ile ilgili adli tahkikatın sürdüğü belirtildi.