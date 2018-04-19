Jandarmadan şok uygulama, 288 kilo tütün ele geçirildi

Elazığ’da jandarmanın yaptığı şok uygulamada 288 kilo 750 gram kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sabah saatlerinde Malatya yolu üzerinde Durupınar köyü çıkışında şok uygulama yaptı. Uygulama sırasında durdurulan araçlardan 3’ünde yapılan aramada 288 kilo 750 gram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.

Tütünlere imha edilmek üzere el konulurken, 1 şahsa 422 TL para cezası kesildi, 2 şahsa da idari işlem yapıldı.