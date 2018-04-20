Jandarmadan Tak-Bul’dan sonra barkod okuyucu

Muğla’da plaka, yüz tanıma, kimlik tespitini gözlere takılan Tak-Bul sistemi ile yapan jandarma ekipleri şimdi de barkod-karekod okuma sistemiyle çipli kimliklerdeki bilgileri sorgulayarak zamandan büyük tasarruf sağlıyor.

Muğla’da jandarma ekipleri, barkod-karekod okuma sistemi ile çipli kimliklerdeki barkodu cihazdan okutarak vatandaşa ait veri girişlerini hızlandırılıyor. Ayrıca yanlış veri girişleri en aza indirilirken, toplu taşıma araçlarındaki vatandaşların kimlik sorguları da yeni sistemle çok kısa sürede tamamlanabiliyor. 30 kişilik toplu taşıma aracında 15-20 dakika süren sorgulama, barkod-karedod okuma sistemi ile 2-3 dakikaya kadar düştü. Vatandaşlara verilen emniyet ve asayiş hizmetlerinin hızlanmasını ve kalitesinin yükseltilmesini amaçlayan barkod-karekod okuma sistemi şu anda çipli kimler üzerinde yapılıyor.

Muğla’da ilk uygulama Bodrum Güvercinlik girişindeki jandarma kontrol noktasında yapılırken, uygulamaya dedektör köpekler de katıldı. Uygulamada aynı anda Tak-Bul sistemi ile plaka sorgulama, yüz tanıma, kimlik tespiti yapılırken, çipli kimliklerin sorgusu da barkod okuma sistemiyle kısa sürede yapıldı.

Uygulamadan memnun olduğunu belirten Ayşe Aydın isimli vatandaş, "Uygulamadan memnun kaldım. Kısa sürede işimiz tamamlandı. Uygulama iyi. Daha önce 15 dakika kadar bir süre bekliyorduk. Ama şimdi kısa sürede halloldu ve daha çabuk ilerleyebiliyoruz" dedi.

Toplu taşıma aracında yolcu olarak bulunan Muhammet Barbaros, "Öncelikle uygulamanın güvenliğimiz açısından çok iyi olduğunu düşünüyorum. Bu bölgede yaşayan birisiyim. Sürekli gelip gidiyorum yol kullanıyorum. Bu uygulamaların güvenliğimiz açısından önemi büyük bence. Teknolojiye gelirsek, zamanı bayağı daralttığını düşünüyorum. Önceden 15-20 dakika bekliyorduk burada, şimdi 5 dakikaya kadar inmiş. Bu da bizi memnun etti" diye konuştu.