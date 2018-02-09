Jandarmadan tarihi eser operasyonu

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Muradiye ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser ele geçirildi.
Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şahsın evinde tarihi eserler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Tarihi eserlerin ele geçirilmesi ve şüpheli şahsın yakalanması maksadıyla yapılan operasyon neticesinde 5 adet tarihi taş obje, 9 adet sikke, 1 adet baret lambası, 1 adet gaz maskesi ele geçirildi. Soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.
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