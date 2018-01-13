Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Sait KUZU/TEMRE (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Terme ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda, uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Terme ilçesi Akçakara Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 20 gram kubar esrar, 500 gram kenevir tohumu, 1 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, tabanca mermisi ve av tüfeği fişeği ile tarihi eser olduğu değerlendiren kama ele geçirildi.
Jandarma evsahibi A.C.'yi gözaltına aldı.
FOTOĞRAFLI
Avrasya Tüneli'nde polis şüpheli araca ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika! Trabzon Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı
ABD'de balistik füze saldırısı paniği! Telefonlara uyarı mesajı geldi
Menbiç'te halk terör PKK'ya karşı ayaklandı
Marmaris doluya teslim oldu!
Sivas'tan Erzurum'a çağrı: Komşu duy sesimizi, biz hazırız
Bakan Kurtulmuş'tan olay Abdullah Gül yorumu
Bekir Bozdağ, ceketini vatandaşa hediye etti
Bu kuşlar ormanları bilerek yakıyor
Ülke açlıktan kırılıyor, bakın o ne yapıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum