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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ | 13.01.2018 19:09 | Son Güncelleme 12 saat önce

Sait KUZU/TEMRE (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Terme ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda, uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Terme ilçesi Akçakara Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 20 gram kubar esrar, 500 gram kenevir tohumu, 1 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, tabanca mermisi ve av tüfeği fişeği ile tarihi eser olduğu değerlendiren kama ele geçirildi.

Jandarma evsahibi A.C.'yi gözaltına aldı.

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