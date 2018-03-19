Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Muğla Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
İlçeye bağlı Esenköy mahallesinde B.Ç.K ve M.S.A isimli şahsıların yaşadıkları evine kenevir bitkisi yetiştirdiği ve uyuşturucu madde satışı yaptığı yönünde ihbar alan Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.
B.Ç.K ev M.S.A isimli şahsıların evinde yapılan aramda esrarın hammaddesi olan kenevir bitkisinin laboratuvar ortamında başka uyuşturucularla hibritlenmesi ile geliştirilen ve “genetiği değiştirilmiş esrar” olarak da bilinen 5 bin 400 gram skunk, 5 adet magic mushrooom (sihirli mantar), 34 adet kimyasal uyuşturucu yapımında kullanılan değişik ebat ve boylarda yarısı kullanılmış zirai ilaçlar, kimyasal uyuşturucu imalatında kullanılan 26 litre. sıvı materyal, 800 gram kimyasal uyuşturucu madde imalatında kullanılan asit, 16 adet ağzı kapalı cam kavanoz içerisinde halusinojen uyuşturucu madde olan LSD yapımında kullanılan çavdar tohumu küfü, 1 adet hassas tartı, 1 adet toprak ölçüm cihazı, 1 adet hava ölçüm cihazı, 2 adet aydınlatma cihazı, (2) adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Aramanın ardından B.Ç.K, ve M.S.A gözaltına alınarak Jandarmadaki sorgusunun ardından Adliyeye sevk edildi
Adliyeye sevk edilen B.Ç.K "Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmaktan" tutuklanarak Muğla E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli şahıs olan M.S.A. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Muğla İl Jandarma Komutanlı, toplum destekli güvenlik anlayışı çerçevesinde, başta gençlerimiz olmak üzere halkımızın sağlığını tehdit eden ve haksız kazanç sağlanan tüm kaçakçılık olayları ile mücadeleye kararlılıkla devam edeceği bildirildi.
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