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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 30 kilo eroin ve kokain ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2018 09:08 | Son Güncelleme

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 30 kilogram eroin ve kokain ele geçirildi.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 30 kilo eroin ve kokain ele geçirildi

Erhan TEKTEN - İstanbul (DHA) - İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 30 kilogram eroin ve kokain ele geçirildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli 2 kişinin, Hakkari ve Van'dan temin edilen uyuşturucu maddeleri İstanbul'da piyasaya süreceği bilgisini aldı. Yapılan takip sonucu şüphelilerin kaldığı adres belirlendi. Jandarma ekipleri, Avcılar'da bulunan eve baskın düzenledi. Baskın yapılan evin içi didik didik arandı. Yapılan aramalarda çocuk odasındaki çekmecelere saklanan bir miktar kokaini buldu. Daha sonra dairenin merdivenlerinden apartman boşluğuna inen ekipler, bodrum katında bulunan bir valiz içerisinde yaklaşık 30 kilo eroin ve kokain ele geçirdi.
Operasyonda yakalanan S.S.'nin uyuşturucu ticareti yapmaktan, İ.E.'nin ise sahtecilik suçundan suç kaydı olduğu ortaya çıktı. 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(FOTOĞRAF)

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 30 kilo eroin ve kokain ele geçirildiJandarmadan uyuşturucu operasyonu: 30 kilo eroin ve kokain ele geçirildiJandarmadan uyuşturucu operasyonu: 30 kilo eroin ve kokain ele geçirildi

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