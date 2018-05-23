Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

İhsan YALÇIN/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Kağıthane'de düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 40 kilogram bonzai ele geçirildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin yasadışı yollarla getirdikleri bonzai hammaddesini işleyerek İstanbul genelinde piyasaya süreceği bilgisini aldı. Ekipler, geçtiğimiz günlerde şüphelilerin Kağıthane'deki evine operasyon düzenledi. Baskında 40 kilogram bonzai, 2 kilogram bonzai hammaddesi ile hassas terazi ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
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