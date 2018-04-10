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Jandarmadan uyuşturucu, tütün ve kaçak sigara operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.04.2018 16:19 | Son Güncelleme

Kayseri’de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 15 gram metamfetamin, 2,3 ton tütün ve bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda A.C.

Jandarmadan uyuşturucu, tütün ve kaçak sigara operasyonu

Kayseri’de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 15 gram metamfetamin, 2,3 ton tütün ve bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda A.C. isimli şahıstan 15 gram metamfetamin, M.Z.H. isimli şüpheliden 2.3 ton tütün ve bin 750 paket kaçak sigara, M.Y. isimli şahıstan ise 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ve 8 adet fişek ile 5 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.
Yetkililer gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

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