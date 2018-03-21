Jandarmanın dikkati faciayı önledi

Bingöl’ün Genç ilçesinde kırsalında teröristlerce yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcı, jandarmanın dikkati sayesinde bulunarak, kontrollü bir şekilde imha edildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Genç ilçesinde terörle mücadele kapsamında terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Operasyonlar kapsamında, yürütülen arazi arama tarama faaliyeti sırasında Süveran köyü mevkiinde karakol yoluna döşenen el yapımı patlayıcıyı tespit edildi.
Bunun üzerine jandarma ekipleri bölgede tedbir aldı. Bomba uzmanları yola döşenen el yapımı patlayıcıyı kontrolü bir şekilde imha etti.
Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.
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