HABER

Jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan kişi, 4 tabancayla yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2018 00:05 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, jandarmanın 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheli D.

Jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan kişi, 4 tabancayla yakalandı

Aziz GÜVENER/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, jandarmanın 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheli D. Y., takip sonucu yakalandı. Araçta yapılan aramada aralarında hayalet silah olarak adlandırılan Glock'un da bulunduğu 4 tabanca ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin Balballı mevkiinde uygulama yaptığı sırada lüks marka bir otomobil sürücüsü 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Jandarma, durumdan şüphelenip peşine düştüğü aracı yaşanan takip sonucu durdurdu. Araçta yapılan aramada hayalet silah olarak adlandırılan 1 adet Glock, 1 adet Taurus, 1 adet Arcus ve 1 adet Ruger marka olmak üzere toplam 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Jandarma D. Y.'yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emekli olamayanlara müjde! Bakan Sarıeroğlu açıkladı

Emekli olamayanlara müjde! Bakan Sarıeroğlu açıkladı

TSK: İki ayrı çatışmada 7 askerimiz yaralandı

TSK: İki ayrı çatışmada 7 askerimiz yaralandı

RTÜK’ten skandal karar: Ata’ya hakarete ceza yok!

RTÜK’ten skandal karar: Ata’ya hakarete ceza yok!

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu ayrılıyor mu?

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu ayrılıyor mu?

Soy ağacında yaşadıkları şaşkınlığı sosyal medyada paylaştılar

Soy ağacında yaşadıkları şaşkınlığı sosyal medyada paylaştılar

Ensest ilişki şoke etti! Kızı 16 yaşındayken...

Ensest ilişki şoke etti! Kızı 16 yaşındayken...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hastanede duş skandalında yeni gelişme

Hastanede duş skandalında yeni gelişme

Motosiklet çalan 2 kişi tutuklandı

Motosiklet çalan 2 kişi tutuklandı

Çalışma yapılan yola giren otomobil setten uçtu: 1 yaralı

Çalışma yapılan yola giren otomobil setten uçtu: 1 yaralı

Minibüs refüje çarptı: 1 yaralı

Minibüs refüje çarptı: 1 yaralı

Bahçedeki taşın altından 1 kilo bonzai çıktı

Bahçedeki taşın altından 1 kilo bonzai çıktı

Pompalı tüfeği temizlerken kendini vurdu

Pompalı tüfeği temizlerken kendini vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.