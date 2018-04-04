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Jandarmanın ’dur’ ihtarına uymayan otomobilden 10 bin 480 paket kaçak sigara çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 14:18 | Son Güncelleme

Van’ın Özalp ilçesinde jandarma ekiplerin ’dur’ ihtarına uymayıp kaçan otomobilde 10 bin 480 paket kaçak sigara ele geçirildi.Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Jandarmanın ’dur’ ihtarına uymayan otomobilden 10 bin 480 paket kaçak sigara çıktı

Van’ın Özalp ilçesinde jandarma ekiplerin ’dur’ ihtarına uymayıp kaçan otomobilde 10 bin 480 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında devam eden yol kontrol ve arama faaliyetleri neticesinde, ülkeye yasadışı yollardan girdiği tespit edilen yüklü miktarda kaçak sigara ele geçirildi. Özalp İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Mehmetalan Mahallesi, Dorutay- Özalp karayolu üzerinde devam eden yol kontrol uygulama noktasında ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan şüpheli otomobil takibe alındı. Takip sonucunda jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalanan otomobilde yapılan kontrol ve arama neticesinde 10 bin 480 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaralar ile ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alınırken, olay hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

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