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Jandarmanın durdurduğu araçlarda ruhsatsız tabanca ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 18:28 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da jandarma ekiplerince durdurulan iki araçta 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Dinar ilçesi Tatarlı beldesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında şüphe üzerine durdurulan 2 araçta yapılan kontrollerde, şüpheliler S.G.

Jandarmanın durdurduğu araçlarda ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Afyonkarahisar’da jandarma ekiplerince durdurulan iki araçta 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Dinar ilçesi Tatarlı beldesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında şüphe üzerine durdurulan 2 araçta yapılan kontrollerde, şüpheliler S.G. ve M.G.’ ye ait 2 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet tabanca mermisi ele geçirildiği bildirildi. Yakalanan 2 şüpheli adli makamlara sevk edildi.

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