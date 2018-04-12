Jandarmanın şüphelendiği araçtan uyuşturucu çıktı

Afyonkarahisar’da jandarma ekiplerinin devriyesi sırasında şüphelenilerek aranan araçtan 15 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çay ilçesi Yeşilyurt köyü bölgesinde devriye faaliyeti esnasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, 15 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 3 şüphelinin yakalanarak adli makamlara sevk edildiği bildirildi.