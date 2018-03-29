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Jandarmanın yol uygulamasında 27 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 12:21 | Son Güncelleme

Bursa’da jandarma ekiplerinin yaptığı uygulamada 27 kişi gözaltına alındı.Jandarma ekipleri, Yıldırım ve çevre ilçelerde muhtemel bir terör olayına karşı yol kontrolü yaptı.

Jandarmanın yol uygulamasında 27 gözaltı

Bursa’da jandarma ekiplerinin yaptığı uygulamada 27 kişi gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, Yıldırım ve çevre ilçelerde muhtemel bir terör olayına karşı yol kontrolü yaptı. Uygulamada 3 bin 563 kişinin kimlik sorgusu yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 27 kişi gözaltına alındı. Toplam 2 bin 367 aracın sorgusu yapılırken, 24 araç trafikten men edidi. 30 araca cezai işlem yapıldı. Ayrıca umuma açık 93 iş yeri denetlendi.

Jandarmanın yol uygulamasında 27 gözaltı

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