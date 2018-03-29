Jandarmanın yol uygulamasında 27 gözaltı

Bursa’da jandarma ekiplerinin yaptığı uygulamada 27 kişi gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, Yıldırım ve çevre ilçelerde muhtemel bir terör olayına karşı yol kontrolü yaptı. Uygulamada 3 bin 563 kişinin kimlik sorgusu yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 27 kişi gözaltına alındı. Toplam 2 bin 367 aracın sorgusu yapılırken, 24 araç trafikten men edidi. 30 araca cezai işlem yapıldı. Ayrıca umuma açık 93 iş yeri denetlendi.
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