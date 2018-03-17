Jandarmaya ateş açan hayvan hırsızları tutuklandı

Sait KUZU/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, jandarma ekiplerine ateş açan hayvan hırsızları, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesi Allı Mahallesi’nde dün meydana gelen olayda, hayvan hırsızlığına karıştıkları iddiasıyla kaçan M.T. (48), A.K. (32) ve İ.İ. (54) jandarmanın dur ihtarına uymadı. Kaçan şüpheliler jandarmaya ateş açtı, Ekiplerin müdahalesi ile yakalanan 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
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