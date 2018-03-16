Jandarmaya ateş açan şüpheliler yakalandı

Sait KUZU/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, jandarmanın 'Dur' ihtarına ateş açarak karşılık verip, olay yerinden kaçan hayvan hırsızlığı şüphelileri kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan Allı Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kontrolü yapan jandarma ekipleri sürücüsü tespit edilemeyen 55 SJ 399 plakalı otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan şüpheliler jandarmanın üzerine ateş açarak olay yerinden kaçtı. Jandarmanın takibi sonrasında şüpheliler, ekiplerce Uluköy Mahallesi'nde durduruldu. Otomobilde bulunan M.T. (48), A.K. (32) ve İ.İ. (54) gözaltına alınarak Kızılot Jandarma Karakolu’na götürüldü. Soruşturma sürüyor.
FOTOĞRAFLI
MHP'li İhsanoğlu kalp krizi geçirdi!
FETÖ elebaşı Gülen'in 'yeminli görevlisi' yakalandı
Eroğlu güzel haberi böyle verdi: Bıyıklarımı kesersem bilin ki...
HDP'li Aysel Tuğluk'a 10 yıl hapis cezası!
Samsun'da kayalıkların arasından parçalanmış kadın cesedi çıktı!
İngiltere'den skandal Türkiye kararı! Süresiz otuma iznini kaldırdılar
'Sıfır beden tarikatı'na operasyon
14 yaşındaki Polonyalı kız Nazi ölüm kampında! O kare artık çok daha acı
Kızılırmak'ta dehşet anları! Olayın arkasında yasak aşk çıktı!
Gözlerini oyup, dillerini kestiler!
Okuyucu Yorumları 0 yorum