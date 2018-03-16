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Jandarmaya ateş açan şüpheliler yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 18:27 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, jandarmanın 'Dur' ihtarına ateş açarak karşılık verip, olay yerinden kaçan hayvan hırsızlığı şüphelileri kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmaya ateş açan şüpheliler yakalandı

Sait KUZU/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, jandarmanın 'Dur' ihtarına ateş açarak karşılık verip, olay yerinden kaçan hayvan hırsızlığı şüphelileri kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan Allı Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kontrolü yapan jandarma ekipleri sürücüsü tespit edilemeyen 55 SJ 399 plakalı otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan şüpheliler jandarmanın üzerine ateş açarak olay yerinden kaçtı. Jandarmanın takibi sonrasında şüpheliler, ekiplerce Uluköy Mahallesi'nde durduruldu. Otomobilde bulunan M.T. (48), A.K. (32) ve İ.İ. (54) gözaltına alınarak Kızılot Jandarma Karakolu’na götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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Jandarmaya ateş açan şüpheliler yakalandıJandarmaya ateş açan şüpheliler yakalandı

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