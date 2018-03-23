Jant çalan hırsızlar polisten kaçamadı

Denizli’de polis, girdikleri bir iş yerinden 9 adet jant çalan 3 şahsı yakaladı.

Geçtiğimiz 19 Mart’ta Sümer Mahallesi’nde bir iş yerinden 9 adet jantın çalınması üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayı M.K, U.K. ve A.D. isimli şahısların gerçekleştirdiğini belirledi. Ardından operasyon yapan ekipler, 3 şahsı çaldıkları 9 adet araç lastiği jantları ile yakaladı. Gözaltına alınan 3 zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.