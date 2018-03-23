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Jant çalan hırsızlar polisten kaçamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 18:34 | Son Güncelleme

Denizli’de polis, girdikleri bir iş yerinden 9 adet jant çalan 3 şahsı yakaladı.Geçtiğimiz 19 Mart’ta Sümer Mahallesi’nde bir iş yerinden 9 adet jantın çalınması üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayı M.K, U.K.

Jant çalan hırsızlar polisten kaçamadı

Denizli’de polis, girdikleri bir iş yerinden 9 adet jant çalan 3 şahsı yakaladı.
Geçtiğimiz 19 Mart’ta Sümer Mahallesi’nde bir iş yerinden 9 adet jantın çalınması üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayı M.K, U.K. ve A.D. isimli şahısların gerçekleştirdiğini belirledi. Ardından operasyon yapan ekipler, 3 şahsı çaldıkları 9 adet araç lastiği jantları ile yakaladı. Gözaltına alınan 3 zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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