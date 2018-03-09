Japon endüstrisi, ABD’yi gümrük tarifesini geri çekmeye çağırdı

Japonya alüminyum endüstrisi, ABD’ye ithal çelik ve alüminyuma gümrük vergileri getiren tarifeyi geri çekme çağrısında bulundu.
Japonya Alüminyum Endüstrisi Derneği, ABD’nin gümrük tarifesi uygulamasının sadece endüstriyi değil “kürsel ticareti” de etkileyeceğini vurgulayarak, tarifeyi geri çekme çağrısında bulundu. Dernek tarafından yapılan açıklamada, "ABD’nin önlemleri, uluslararası ticaret hukukuna uygun değil ve son derece üzücü" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, "ABD müttefiki Japonya’dan yapılan alüminyum ithalatı, ABD’nin ulusal güvenliğini hiçbir şekilde etkilemiyor" denildi.
ABD Başkanı Donald Trump, dün ABD’nin ulusal güvenliğini korumak için ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 oranlarında gümrük tarifesi uygulanması kararını imzaladığını açıklamıştı.
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