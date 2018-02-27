Japonya’nın kayıp Monet tablosu Fransa’da bulundu

Japon Ulusal Batı Sanatları Müzesi, kendilerine ait ve uzun zamandır kayıp olan Claude Monet tablosunu Fransa’nın ünlü Louvre Müzesin’de bulduklarını açıkladı.

Japon Ulusal batı Sanatları Müzesi, ünlü empresyonist Claude Monet’in müzeye ait “Nilüferler: Suya Yansıyan Söğüt Ağacı” adlı kayıp tablosunu Fransa’nın ünlü müzesi Louvre’da bulduğunu açıkladı. Ulusal Müze uzun süredir kayıp olan yağlı boya tablonun, müzenin simgelerinden olan Matsukata koleksiyonuna ait olduğunu bildirdi.

Müze yöneticileri, İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana kayıp olan tablonun, 2016 yılının Eylül ayında Fransa’nın Louvre müzesinde dürülmüş bir vaziyette bulunduğunu ve çok yıpranmış olduğunu ve Japon yetkililerce teslim alındığını belirtti. 2 metre genişliğinde ve 4.25 santimetre uzunluğunda olduğu tahmin edilen Monet tablosunun, şuanda Fransa’nın l’Orangerie Müzesinde sergilenen ressamın 1916 yılında resmettiği “Nilüferler” adlı meşhur çalışma dizisinden biri olduğu müze tarafından ifade edildi.

Müzenin Genel Müdürü Akiko Mabuchi, “Kaybolan parça Monet araştırmaları için büyük önem taşıyor” şeklinde konuştu. Tablonun yarısının gittiğini ifade eden Ulusal Müze yetkilileri, kalan kısım için Nisan ayında restore çalışmalarına başlayacaklarını ve gelecek yıl Haziran ayında da restore edilen tabloyu sanatseverlerle buluşturabileceklerini belirtti.