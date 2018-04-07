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Jehan Barbur'dan karnaval konseri

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 16:21 | Son Güncelleme

ADANA'da bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslar arası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda Jehan Barbur konser verdi.

ADANA, (DHA) ADANA'da bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslar arası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda Jehan Barbur konser verdi. Karnaval kapsamında dün akşam Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilen Jehan Barbur konseri öncesinde konser alanını dolduran binlerce insana hitap eden Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, herkesi pazar günü saat 10.00'da Mıdık Mahallesi muhtarlığı önünde gerçekleştirilecek olan ciğer kebap partisine davet etti. 'ADANA, DÜNYADA ÇOK ÖZEL BİR KENTTİR' Adana'yı çok sevdiğini, Adana'nın geçmişini de bugününü de çok iyi bildiğini dile getiren Karalar, Adana'nın sadece Türkiye'de değil, dünyada çok özel bir kent olduğunu kaydetti. Adana'nın Mustafa Kemal Atatürk'e ulusal kurtuluş mücadelesinin başlamasında ilham veren kent olduğunu vurgulayan Başkan Karalar, Adana bu kadar önemli bir kenttir diye konuştu. 'ADANA'NIN MAKUS TALİHİNİ DEĞİŞTİREN YÖNETİCİ OLMALIYIZ' Yakın zamana dek Adana'nın mutlu, huzurlu, iş ve aş sahibi insanların kenti olduğunu aktaran Başkan Karalar, gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine Adana'da yaşayan herkes mutlu olduğunu ancak son yıllarda bu özelliklerini yitirmeye başladığını vurguladı. Başkan Karalar, Ne yazık ki Adana son yıllarda işsizlikte, yoksullukta birinci oldu. Dolayısıyla Adana'nın huzuru kaçtı ama biz Adana'nın makus talihini değiştiren yönetici olmalıyız. Eskiden kentliler belediye başkanlarını iyi asfalt döken, iyi temizlik yapan, biraz fazla park açan insanlar olarak görürdü. Belediye başkanları da kendilerini öyle görürdü ama ben diyorum ki, bir belediye başkanı, önemli bir belediye başkanı o kentin atıl kalan, durağan bütün zenginliklerini ortaya çıkartmalı, kentin huzuruyla da ilgilenmeli, kentin aşıyla da ilgilenmeli ifadelerini kullandı. 'HER ŞEY ADANALIYA FEDA OLSUN' Seyhan'ı yeniden mutlu, huzurlu insanların yaşadığı bir kent yapmak için gece-gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Başkan Karalar, Her şey Seyhanlıya, Adanalıya feda olsun? dedi. Başkan Karalar'ın konuşmasının ardından sahneye çıkan Jehan Barbur, alanı dolduran binlerce yurttaşta unutulmaz bir gece yaşattı.

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