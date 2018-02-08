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Jeneratör hırsızları tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ | 08.02.2018 09:11 | Son Güncelleme

Nevşehir’de bir kişinin cep telefonunu gasp eden ve aynı zamanda iki adet jeneratör çalan hırsızlar polis ekipleri tarafından yakalandı.Edinilen bilgilere göre, darp edildikten sonra cep telefonu çalınan şahsın şikayetçi olması üzerine polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada aynı kişilerin 29 Ocak tarihinde Aksaray Caddesinde bir ikametten iki adet jeneratörü de çaldıklarını tespit edildi.

Nevşehir’de bir kişinin cep telefonunu gasp eden ve aynı zamanda iki adet jeneratör çalan hırsızlar polis ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, darp edildikten sonra cep telefonu çalınan şahsın şikayetçi olması üzerine polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada aynı kişilerin 29 Ocak tarihinde Aksaray Caddesinde bir ikametten iki adet jeneratörü de çaldıklarını tespit edildi. Polis ekipleri tarafından şüpheli şahıslar E.M. ve İ.K. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından ‘yağma, gasp ve hırsızlık suçlarından’ Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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