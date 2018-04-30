Jeoloji mühendisi kazada öldü, arkadaşı ağır yaralandı

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü, jeoloji mühendisi Hakan Ergen yaşamını yitirdi, yanındaki arkadaşı İlkay Kuru ağır yaralandı.
Kaza, dün akşam Lüleburgaz-Edirne karayolunun Ayvalı köyü sapağı yakınlarında meydana geldi. Jeoloji mühendisi Hakan Ergen, viraja girerken otomobilinin direksiyon kontrolünü yitirdi. Araç, önce yol kenarında bulunan telefon direğine çarptı, ardından 4 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada, hurdaya dönen araçtaki sürücü Hakan Ergen yaşamını yitirdi, yanındaki arkadaşı İlkay Kuru ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince İlkay Kuru, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hakan Ergen'in cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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