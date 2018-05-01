Jeoloji mühendisi kazada öldü, arkadaşı ağır yaralandı

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü İlkan Kuru ağır yaralandı, yanındaki arkadaşı jeoloji mühendisi Hakan Ergen yaşamını yitirdi.
Kaza, pazar akşamı, Lüleburgaz- Edirne karayolunun Ayvalı köyü sapağı yakınlarında meydana geldi. İlkan Kuru, viraja girerken kullandığı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Araç, önce yol kenarında bulunan telefon direğine çarptı, ardından 4 metrelik şarampole yuvarlandı.
Kazada, hurdaya dönen araçtaki jeoloji mühendisi Hakan Ergen yaşamını yitirdi, otomobili kullanan arkadaşı İlkan Kuru ise ağır yaralandı. Kuru, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
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