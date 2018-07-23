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Jiletle intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2018 10:23 | Son Güncelleme

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, bunalıma giren Recai C.

Jiletle intihar etti

İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesinde, bunalıma giren Recai C. (58), jiletle boğazını keserek yaşamına son verdi.
Tepeköy Mahallesi 3035 Sokak'taki müstakil evde yalnız yaşayan 4 çocuk babası Recai C.'den haber alamayan yakınları, evini kontrol etti. Çilingir yardımıyla eve giren yakınları, Recai C.'yi jiletle boynundan kendini yaralamış halde, kanlar içinde buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ve polis ekiplerinin yaptığı kontrolde, Recai C.'nin öldüğü belirlendi. Recai C.'nin cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Recai C.'nin intihar notu bıraktığı öğrenildi, ancak içeriğiyle ilgili bilgi verilmedi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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