HABER

Kabak Koyu'nda kayalıklardan düşen Azeri turist öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2018 12:39 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki Kabak Koyu'nda kamp yapan Azerbaycan uyruklu turist Maryam Omarova (27), Aladere Şelalesi üzerindeki kayalıklarda yürüyüş yaparken dengesini kaybedip düştü.

Kabak Koyu'nda kayalıklardan düşen Azeri turist öldü

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki Kabak Koyu'nda kamp yapan Azerbaycan uyruklu turist Maryam Omarova (27), Aladere Şelalesi üzerindeki kayalıklarda yürüyüş yaparken dengesini kaybedip düştü. Tırmanış yapan başka turistin ihbarıyla gelen ekipler, 2 saatlik çaba sonucu genç kadının düştüğü yerdeki cansız bedenine ulaştı.
Azeri Maryam Omarova, 6 Temmuz Cuma günü, bir grup arkadaşıyla Faralya Mahallesi, Kabak Koyu'na kamp yapmak için geldi. Kampın 2'nci gününde, dün saat 17.00 sıralarında Omarova, koyun yukarısındaki Aladere Şelalesi'ne tırmandı. Omarova, kayalıklarda yürüyüş yapıp, manzarayı seyrederken, bir anda dengesini kaybedip, yaklaşık 15 metreden şelalenin döküldüğü yere düştü. Bu sırada bölgede tırmanış yapan başka bir turist, genç kadının düştüğünü fark edip, 112 Acil Servis'i arayarak, yardım istedi.
Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı ve 112 Acil Servis ekibi, bölgeye sevk edildi. Ekipler, sarp arazide yaklaşık 1,5 kilometre yürüyerek, şelaleye ulaştı. Maryam Omarova'nın öldüğü belirlenirken, cansız bedeni, sudan çıkarılıp, 2 saatlik çaba sonucu çevredeki doğa tutkunlarının da yardımıyla Kabak Koyu'na taşındı. Omarava'nın cesedi, burada hazır bekletilen cenaze aracına konularak, otopsi için Fethiye Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Jandarma, Azeri turistin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
Faralya Mahallesi'nin muhtarı Hasan Karabulut, "Aladere Şelalesi'nde üzücü bir kaza yaşandı. Azeri bir turist şelaleye düşüp, yaşamını yitirdi. Burası sarp, ulaşılması zor bir bölge. Tatilcilere, bu gibi tehlikeli noktalara tırmanmamalarını tavsiye eriyoruz" dedi.
HAMİLE KADIN DA AYNI KOYDA DÜŞÜP, ÖLMÜŞTÜ
Öte yandan Faralya Mahallesi Kabak Koyu'nda, 18 Haziran'da, Kelebekler Vadisi'ndeki deniz tarafındaki kayalıkların üzerinden özçekim yapmak isteyen 7 aylık hamile Semra Aysal (32), dengesini kaybedince düşüp, yaşamını yitirmişti.

FOTOĞRAFLI

Kabak Koyu'nda kayalıklardan düşen Azeri turist öldüKabak Koyu'nda kayalıklardan düşen Azeri turist öldüKabak Koyu'nda kayalıklardan düşen Azeri turist öldüKabak Koyu'nda kayalıklardan düşen Azeri turist öldü

PARTNEROna yakından bakınca... Görenler inanamıyor! Ona yakından bakınca... Görenler inanamıyor!
Karadeniz’de ‘Ağasar’ modasıKaradeniz’de ‘Ağasar’ modası
Evin önünde oynarken kaybolan 2 yaşındaki Sami Yusuf ölü bulunduEvin önünde oynarken kaybolan 2 yaşındaki Sami Yusuf ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

24 Haziran seçimlerinde HDP Diyarbakır milletvekili seçilen Remziye Tosun beyaz tülbentle yemin etti!

24 Haziran seçimlerinde HDP Diyarbakır milletvekili seçilen Remziye Tosun beyaz tülbentle yemin etti!

701 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İhraç edilen 18 bin 632 kişinin isimleri belli oldu

701 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İhraç edilen 18 bin 632 kişinin isimleri belli oldu

Ahmet Hakan yazdı: 'Ankara kulislerinden bildiriyorum: İşte muhtemel yeni bakanlar'

Ahmet Hakan yazdı: 'Ankara kulislerinden bildiriyorum: İşte muhtemel yeni bakanlar'

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

İlginizi Çekebilir

Bursa'da gece yarısı torpil dehşeti! Korku dolu gözlerle izlediler!

Bursa'da gece yarısı torpil dehşeti! Korku dolu gözlerle izlediler!

Uşak'ta korkunç kaza! Kamyon kırmızı ışıkta araçları biçti: 2 ölü, 17 yaralı

Uşak'ta korkunç kaza! Kamyon kırmızı ışıkta araçları biçti: 2 ölü, 17 yaralı

Tarlada su kanalı açarken 'tarihi eser' buldu

Tarlada su kanalı açarken 'tarihi eser' buldu

Gece yarısı feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Gece yarısı feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Bolu'da TEM otoyolunda korkunç ölüm! Milyonda bir ihtimal oldu

Bolu'da TEM otoyolunda korkunç ölüm! Milyonda bir ihtimal oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bu kadarına da pes! Kafede çıkan yangını böyle izlediler

Bu kadarına da pes! Kafede çıkan yangını böyle izlediler

Muğla'da feci olay! Genç kadının korkunç ölümü

Muğla'da feci olay! Genç kadının korkunç ölümü

Bursa'da gece yarısı torpil dehşeti! Korku dolu gözlerle izlediler!

Bursa'da gece yarısı torpil dehşeti! Korku dolu gözlerle izlediler!

Feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Uşak'ta korkunç kaza! Kamyon kırmızı ışıkta araçları biçti: 2 ölü, 17 yaralı

Uşak'ta korkunç kaza! Kamyon kırmızı ışıkta araçları biçti: 2 ölü, 17 yaralı

Uşak'ta katliam gibi kaza! Demir yüklü kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 1 ölü, 17 yaralı!

Uşak'ta katliam gibi kaza! Demir yüklü kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 1 ölü, 17 yaralı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.