Kabataş-Taksim fünikülerindeki tacize jet karar

İstanbul’un göbeğinde, Kabataş- Taksim arası sefer yapan fünikülerde gündüz vakti genç tiyatro oyuncusu C.B.’nin maruz kaldığı tacize ilişkin davadan ilk duruşmada karar çıktı.

Gazete Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre geçen ay yaşanan rezaletin ardından önceki gün İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan ilk duruşmada müşteki C.B. şikâyetinden vazgeçti. C.B. olayı şöyle anlattı: “Fünikülere bindim. Arka beşli koltuğun sol tarafına oturdum. Sanık da diğer tarafta oturuyordu. Ben müzik dinleyerek dışarı bakıyordum. Yanımda oturmuyordu. Kafamı çevirdiğimde yanıma gelmişti, kendini tatmin ediyordu. Bana dokunmadı. Hemen kalktım, uzaklaştım. Daha sonra polislere haber verdim.”

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Tutuklu yargılanan 18 yaşındaki Ürdünlü Yusuf A. ise Türkiye’ye eğitim için geldiğini belirtip şunları söyledi: “İddianamede anlatılan olayı ben yaptım. Pişmanım. Müştekiden ve Türk devletinden özür dilerim.” Mahkeme suçun işleniş şekli, kastın yoğunluğu ve olayın meydana geldiği yeri dikkate alarak sanık Yusuf A.’ya 1 yıl hapis cezası verdi. Olayın teşhir yoluyla meydana geldiğini belirterek cezayı 1 yıl 6 ay hapse çeviren mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakarak sanığın tahliyesine karar verdi.