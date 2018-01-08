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Kabataş-Taksim fünikülerindeki tacize jet karar

YAŞAM HABERLERİ | 08.01.2018 09:48 | Son Güncelleme 3 saat önce

Olayın teşhir yoluyla meydana geldiğini belirterek cezayı 1 yıl 6 ay hapse çeviren mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakarak sanığın tahliyesine karar verdi

Kabataş-Taksim fünikülerindeki tacize jet karar

İstanbul’un göbeğinde, Kabataş- Taksim arası sefer yapan fünikülerde gündüz vakti genç tiyatro oyuncusu C.B.’nin maruz kaldığı tacize ilişkin davadan ilk duruşmada karar çıktı.

Gazete Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre geçen ay yaşanan rezaletin ardından önceki gün İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan ilk duruşmada müşteki C.B. şikâyetinden vazgeçti. C.B. olayı şöyle anlattı: “Fünikülere bindim. Arka beşli koltuğun sol tarafına oturdum. Sanık da diğer tarafta oturuyordu. Ben müzik dinleyerek dışarı bakıyordum. Yanımda oturmuyordu. Kafamı çevirdiğimde yanıma gelmişti, kendini tatmin ediyordu. Bana dokunmadı. Hemen kalktım, uzaklaştım. Daha sonra polislere haber verdim.”

İTİRAF ETTİ

Tutuklu yargılanan 18 yaşındaki Ürdünlü Yusuf A. ise Türkiye’ye eğitim için geldiğini belirtip şunları söyledi: “İddianamede anlatılan olayı ben yaptım. Pişmanım. Müştekiden ve Türk devletinden özür dilerim.” Mahkeme suçun işleniş şekli, kastın yoğunluğu ve olayın meydana geldiği yeri dikkate alarak sanık Yusuf A.’ya 1 yıl hapis cezası verdi. Olayın teşhir yoluyla meydana geldiğini belirterek cezayı 1 yıl 6 ay hapse çeviren mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakarak sanığın tahliyesine karar verdi.

Kabataş-Taksim fünikülerinde genç tiyatrocuya iğrenç taciz!
Metrobüs tacizcisi, öfkeli grubun elinden zor kurtuldu
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Anahtar Kelimeler:
taciz Taksim Finiküler

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Okuyucu Yorumları 38 yorum
Ne kadar pis insan varsa ülkeye toplanmış. Afganı suriyelisi ıraklısı ürgüplüsü afrikalısı sorsan ülkenin adı TÜRKİYE. Ümmet diye diye akp ülkeyi mülteci kampına çevirdi dua etsinlerde güç bizim elimize geçmesin analarından doğduğuna pişman edeceğiz.
@saldiray_berk_1978 LAN OLUM ÜRGÜP NEVŞEHİRİN İLÇESİ ÜLKE DEĞİL :D
Ürgüp ne ya, sen bunu öğren ahkam kesmeden önce , hey maşallah,
@saldiray_berk_1978 Ne içtin sen, biz de içelim.. Ürgüp'lüyü bile mülteci yapıyorsun.. Ürgüp'ün nevşehirin ilçesi olduğunu bile bilmiyorsun.. sonra ahkam kesiyorsun.. bir de güç bizim elimize geçtiğinde diyorsun.. İşte bundan dolayı güç senin düşüncenkilerin eline geçmiyor...
Adam Ürdünlü yazacağına yanlışlıkla Ürgüplü yazmış ama ne kasdettiği belli ve doğru söylüyor. Ülke toplama kampına, dingonun ahırına döndü.
@m_balkac ahkam kesmiyor Ürdün demek istemiş anla senin beyin çalışmıyorsa anlatmaya gerek yok zaten adam azbile söylemiş sanırım sende o lanet mülteciler üzerinden prim yapan işveren yada evini kiraya verenlerdensin.
@savunma64 senin kafana sokim yanlış yazmıl Ürdün demek istemiş
@aaksoy_c2 sen nerden biliyosun.. hemen şahsı savunuyorsun. avukatı mısın.. yoksa kankisi misin.. yoksa müneçcim misin, adamın içinden geçenleri biliyorsun..
@savunma64 sana özel mesaj yazdım özele bak
kaç para ulan 31 çekmenin cezası oğlunun 31 cezasını ödeyemeyen babaya adam mı derim ben
bu tıp olayların avrupada cezası yok.arastırın bakın aynı turde davalar hep beraatle sonuclanır.hanı adaletlı medenı cagdas avrupa varya.cok begeneler ıcın bu karar ıdeal
@erkan_3361 yorumda laf soktugun teknoloji o medeniyetin yazdıgın klavye yada tel oda o medeniyetin haa sen bunları değilde sapıklıklarını alıyosan o senin medeniyetin ayıksssss
@erkan_3361 ,yalan söylüyorsun.Avrupada taciz,tecavüz gibi suçların cezası çok ağır.Ayrıca Avrupa gerçekten medeni,çağdaş.Kullandığın bilgisayar,cep telefonu ,araba,uçak.v.s gibi şeyler hep beğenmediğin batılıların icadı.Doğu hala deve sidiği tedavi edermi,dokuz yaşında kızı evlendirelimmi muhabbetinde.
hakime bak hakime.salmış uğursuzu
asacaksın bu sapık tohumunu
Kızcağız belliki iyi tiyatrocu bırak kızım bu ayakları iftira atma insanlara
@mithat_fenmen_1974 ulan salak adam suçunu kabul etmiş okusana dangalak
geri zekalı
örnek mi alsın insanlar. Böyle rezil mahkeme kararları ancak ülkemizde olur
türkiyede idam cezasI olmadıgı için ipini koparan arrap ve afrikalı türkiyeye geliyor
Böyle sapıklığa böyle ceza. Şimdi bunu gören başka sapıklar nasılsa cezası yok demeyecekler mi ? Türk Ceza Sistemi acilen yenilenmeli. Caydırıcı ağır cezalar gelmeli hemen.
@mstfkasap vicdan kararı hakimde. hakimlerin vicdan sahibi olması lazım
ona göre kimse kızına Karısına bacısına kısa etek dar pantolon veya kot,şhort giydirmesin yoksa mülteci sığınmacı adam yanaşır zorla orgazmını yaşar sonrada özür diler yüce mahkemelerimiz adalet yerine şer dağıtan adliyelerimiz serbest bırakır iyi hal diye merak ettiğim hakim yada savcı kızı eşi olsa da iyi hal olurmuydu
YETKİLİ OLANLAR BÖYLE ALÇAKLARI HEMEN SINIR DIŞI ETMELİSİNİZ
tecavüz,gasp,cinayet,terör serbet ..iktidar karşıtı olanlar içerde hangi ideoloji olursa olsun ortak adı ergenkon-balyoz olduğu gibi fetö bakalım bu savcıların sonu ne olcak
ülkeye bak her milletten toplama kampına döndü herkes halinden memnun ulan bende akp liydim eskiden ama adamlar harbi koyun yerine koydu bizleri.
abi bu ülkede tecavüz edilmeden bomba patlamadan insan ölmeden ceza verilmeyeceği Allahın urdunlusu bile öğrenmiş niye ceza alsın sadece kendini tatmin etmis:)
ulan ne geniş hakim ve savcılarımız var çok şanslıyız bunlar varya kendi karılarının kızlarının yanında.da yapılsa aynı müstehcenlik bunlar kesin onlarıda salı verirler hiç ceza vermeden
bilalin gemicikleri ayakkabı kutuları bilal paraları 0 la 0 la milletin yadak odası şantaj kasetleri yabancı yatırımlar köprüler den göthe müze girenler ülkesini satıp kaçan vatan hainlerine açtığın kucak onlara yaptığın yatırımlar bu ülkede kim okumak istedide okutmadılar çıkmış bide benim çocuklarımı okutmadılar diye yurt dışında okuttum diyor iyi okut eğitim bu tabi nerde olduğunun bir önemi yok ama ülkenin eğitim sistemini de bukadar aşşağılama hakkın yok kimsin sen kimsin önce oğluna söyle gelsin askerliğini yapaın güneydoğuda 15ay görelim getçekten yiğitmi değilmi gerçi onada bi kulpblrsn
Şu anda cezaevleri sadece Fetö mağdurları için çalışıyor. Taciz, hırsızlık vs direkt tahliye...
Muhtemelen iki taraf anlaştı. Şikayetten vaz geçildi. Artık nasıl anlaştılarsa. Boş yere gündemi meşgul ettiler. İğrenç bir şey tabi ki.
adamınki sapıklık ama karı da teşhir etmişse onun cezası yok mu?
Bazıları ülkeye alınan bu yabancı uyruklu ve mülteciler yüzünden seçmen desteğinin azalabileceğinin ve sonucunun, alanın aleyhine dönebileceğinin farkında olmakla birlikte,bu şekilde yabancı uyrukluları milletin kılcallarına nüfuz ettirmekle neyi güttükleri soru işareti.Bir söz vardır: yılan da küçükken zararsızdır. Osmanlı vakti zamanında oralara hakimdi evet ama hiçbir zaman Türk insanını oralara yerleştirmedi,onları da buralara yerleştirmedi.Melezleşme olmadı.Yalnızca merkezden yönetici gönderdi oralara. Bu ayrımı görmezseniz,ecdadımızda aynı şeyi yaptı yanlış görümüne düşersiniz.
Bazıları ülkeye alınan bu yabancı uyruklu ve mülteciler yüzünden seçmen desteğinin azalabileceğinin ve sonucunun, alanın aleyhine dönebileceğinin farkında olmakla birlikte, bu şekilde yabancı uyrukluları milletin kılcallarına nüfuz ettirmekle neyi güttükleri soru işareti.Bir söz vardır: yılan da küçükken zararsızdır. Osmanlı vakti zamanında oralara hakimdi evet ama hiçbir zaman Türk insanını oralara yerleştirmedi,onları da buralara yerleştirmedi.Melezleşme olmadı.Yalnızca merkezden yönetici gönderdi oralara. Bu ayrımı görmezseniz,ecdadımızda aynı şeyi yaptı yanlış görümüne düşersiniz.
SANIĞA BİR DE MADALYA VİRSEYDİN HAKİM DEDE.
Bu ülkede halen bu taciz olaylarına yaptırım yok. Adam resmen taciz ediyor, tecavüz ediyor ama bunu yapmanın bedeli olarak cezai işlemler hic2 caydırıcı değil. Buna rağmen de hükümet bu işe el atmıyor. Eee nolacak dışardakilerin meselesini düşüneceğiz diye kendi milletine bakmayan bir hükümetimiz var malesef...
bırakın bu kafaları gelen insanların sicillerini kim biliyor illA başınıza birşey gelirse akıllanırsınız
Adaletimiz yine ben burdayım demiş verdiği anlamsız karar ile.
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