Kabataş’taki otobüs kazasına ilişkin dava karara bağlandı

Kabataş’ta kullandığı özel halk otobüsüyle vapur iskelesine girerek 10 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen Eyüp Er’in yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme Eyüp Er’in 2 yıl 1 ay hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.

Kabataş’ta kullandığı özel halk otobüsüyle vapur iskelesine girerek 10 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen Eyüp Er’in yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 29. Asliye Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Eyüp Er ve avukatı katılırken, müşteki Recep Özsoy ve avukatı salonda hazır bulundu. Duruşmada son sözü sorulan sanık Eyüp Er, “Ben elimden geleni yapmaya çalıştım. Suçsuzum. Beraatimi talep ediyorum” dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık şoför Eyup Er’in birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma suçundan 2 yıl 6 ay hapis ile cezalandırılmasına karar vererek, yargılama sürecindeki davranışları dikkate alınıp cezanın 1/6 oranında indirim yapılarak 2 yıl 1 ay hapis ile cezalandırılmasına hükmetti.

Olayın geçmişi

Kabataş’ta 1 Ağustos 2014’te, Eyüp Er (55) kullandığı belediye otobüsünün hakimiyetini kaybederek vapur iskelesine girmiş ve iskelede bekleyen Kübra Dere, Recep Özsoy, Mine Küçük ve Neşe Ateş’e çarptıktan sonra kafenin duvarına çarpıp durmuştu. Bu çarpma esnasında Eyüp Er’in kullandığı otobüs içerisinde yolcu olarak bulunan Elif Balkeser, Mehmet Yavuz Karaduman, Selin Samur, Didem Akıncı, Berkan Hasan Güçin ve Sedat Kesim de yaralanmıştı. Kaza nedeniyle üniversite öğrencisi Kübra Dere’nin bacağı kesilmişti. İddianamede sanık Eyüp Er’in “Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak” suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapsi talep edilmişti.