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Kabil’de patlama: 3 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 11:17 | Son Güncelleme

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir yabancı müteahhitlik firmasının bulunduğu binada meydana gelen patlamada en az 3 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı bildirildi.Kabil’in 9.

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir yabancı müteahhitlik firmasının bulunduğu binada meydana gelen patlamada en az 3 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Kabil’in 9. bölgesinde yabancı bir müteahhitlik firmasına ait binada meydana gelen patlamada en az 3 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı bildirildi. Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Necip Daniş, hayatını kaybedenlerin hepsinin sivil olduğunu, saldırının hedef aldığı firmadan kimsenin zarar görmediğini söyledi. Polis yetkilileri, patlamanın sebebinin araştırıldığını, henüz saldırıyı üstlenen olmadığını açıkladı.

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