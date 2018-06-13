Kablo çalmak için trafoya giren 2 hurdacı, akıma kapıldı

Nuri PİR- Çağlar ÖZTÜRK- Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)- ADANA'da iddiaya göre, elektrik kablosu çalmak için trafo odasına giren hurdacılar Ferhat Doğukan Ö. (23) ve Ferdi Ü. (38), elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Olay, Yüreğir ilçesindeki Sinanpaşa Mahallesi'nde Toroslar EDAŞ'a ait bir trafo yerleşkesinde meydana geldi. İddiaya göre, hurdacı Ferhat Doğukan Ö. ile Ferdi Ü., elektrik kablosu çalmak için çevredeki güvenlik tellerini keserek trafo odasına girdi. 2 hurdacı kabloları keserken elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Gürültüyü duyan vatandaşların ihbarı üzerine yaralılar ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İLÇEDE ELEKTRİK KESİLDİ Bu sırada ilçenin büyük bir bölümünde elektrik kesintisi yaşandı. Savcılık, olayla ilgili inceleme başlattı. Toroslar EDAŞ çalışanları da trafoya gelerek incelemelerde bulundu. Mahalledeki vatandaşlar, hırsızlık olaylarının sıklıkla yaşandığını belirterek trafo bir güvenlik görevlisi bulunması gerektiğini söyledi.

