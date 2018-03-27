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Kablo hırsızları cep telefonlarını bırakarak kaçtılar

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 14:58 | Son Güncelleme

Uşak’ın Kaşbelen köyünde Jandarma ekipleri tarafından sıkıştırılan kablo hırsızları yakalanacaklarını anlayınca yaya olarak kaçarak izlerini kaybettirdi.

Kablo hırsızları cep telefonlarını bırakarak kaçtılar

Uşak’ın Kaşbelen köyünde Jandarma ekipleri tarafından sıkıştırılan kablo hırsızları yakalanacaklarını anlayınca yaya olarak kaçarak izlerini kaybettirdi. Hırsızlar cep telefonlarını kablo yüklü arabanın içinde unuttu.
Edinilen bilgiye göre Kütahya’nın Gediz ilçesinden gelen ihbar üzerine harekete geçen Uşak İl Jandarma ekipleri bahse konu aracı takibe aldı. Hırsızlar gece saat 01:00 sıralarında Uşak merkeze 7 km mesafedeki Kaşbelen köyüne girdi. Araçla kaçamayacağını anlayan kablo hırsızları yaya olarak köyün içine doğru kaçtı. İzlerini kaybettiren hırsızlar cep telefonlarını kablo yüklü araçta unuttu. Olaya karışan zanlılar A.T (35) ile M.T (19) sabah saatlerinde güvenlik güçlerine teslim oldu. Diğer zanlı M.A ’nın ise kaçak olduğu öğrenildi.

Kablo hırsızları cep telefonlarını bırakarak kaçtılar

Kablo hırsızları cep telefonlarını bırakarak kaçtılar

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