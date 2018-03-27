Kablo hırsızları cep telefonlarını bırakarak kaçtılar

Uşak’ın Kaşbelen köyünde Jandarma ekipleri tarafından sıkıştırılan kablo hırsızları yakalanacaklarını anlayınca yaya olarak kaçarak izlerini kaybettirdi. Hırsızlar cep telefonlarını kablo yüklü arabanın içinde unuttu.
Edinilen bilgiye göre Kütahya’nın Gediz ilçesinden gelen ihbar üzerine harekete geçen Uşak İl Jandarma ekipleri bahse konu aracı takibe aldı. Hırsızlar gece saat 01:00 sıralarında Uşak merkeze 7 km mesafedeki Kaşbelen köyüne girdi. Araçla kaçamayacağını anlayan kablo hırsızları yaya olarak köyün içine doğru kaçtı. İzlerini kaybettiren hırsızlar cep telefonlarını kablo yüklü araçta unuttu. Olaya karışan zanlılar A.T (35) ile M.T (19) sabah saatlerinde güvenlik güçlerine teslim oldu. Diğer zanlı M.A ’nın ise kaçak olduğu öğrenildi.
TSK ve ÖSO, Tel Rifat'ta! Bölgede kontrol sağlandı
Hatay'dan kahreden şehit haberi!
Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!
Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!
Facebook'a şok üstüne şok! Düşüş devam ediyor
Yaka paça gözaltına alındı! Silah ve siren sesleri yükseldi
Sivas'ta kadın sürücü şaşırttı! Aracını yol ortasına park etti
Atacama Çölü'nde bulunan 'uzaylı iskeletinin' sırrı çözüldü
YouTube müzik dinleyenleri 'bunaltacak'
İstanbul'daki vapurda ortalık karıştı: Bunlar misyoner
MEB'den milyonları ilgilendiren açıklama! Liselere kayıtlar nasıl olacak?
Canlı yayında göğüslerine bakmamak için kendileriyle mücadele ettiler!
AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum