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Kablo hırsızları iş başında

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 17:23 | Son Güncelleme

Eskişehir’de bir işletmenin yeraltından geçen 7 bin lira değerindeki kablosu çalındı.Olay, Tepebaşı ilçesi Satılmışoğlu Mahallesi sınırları içerisinde yer alan bir işletmede yaşandı.

Eskişehir’de bir işletmenin yeraltından geçen 7 bin lira değerindeki kablosu çalındı.
Olay, Tepebaşı ilçesi Satılmışoğlu Mahallesi sınırları içerisinde yer alan bir işletmede yaşandı. Sabah saatlerinde A.V. isimli vatandaşa ait işletmenin yeraltından geçen kablosunun çalındığı anlaşıldı. İşletme sahibi 100 metre uzunluğunda ve 7 bin lira değerindeki haberleşme kablosunun bulunması için jandarma ekiplerine müracaat etti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, hırsızlık olayı gerçekleştiren kimliği belirsiz kişi veya kişiler aranıyor.

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