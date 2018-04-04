Kablo hırsızları iş başında

Eskişehir’de bir işletmenin yeraltından geçen 7 bin lira değerindeki kablosu çalındı.
Olay, Tepebaşı ilçesi Satılmışoğlu Mahallesi sınırları içerisinde yer alan bir işletmede yaşandı. Sabah saatlerinde A.V. isimli vatandaşa ait işletmenin yeraltından geçen kablosunun çalındığı anlaşıldı. İşletme sahibi 100 metre uzunluğunda ve 7 bin lira değerindeki haberleşme kablosunun bulunması için jandarma ekiplerine müracaat etti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, hırsızlık olayı gerçekleştiren kimliği belirsiz kişi veya kişiler aranıyor.
ABD kararını verdi! Suriye'deki Amerikan askerleri...
Karar yazarı Elif Çakır'dan AK Parti'ye tepki: İmam hatip ve her sokağa cami açacağınıza...
İran Devlet Televizyonu'ndan flaş iddia! Ruhani'den Türkiye'ye: Afrin'i Esad'a bırakın
AK Parti hareketlendi! Kabine revizyonu mu geliyor?
Trump: Çin'le ticaret savaşında değiliz, bizim aptallar o savaşı uzun yıllar evvel kaybetti
Bu halde dünyaya geldi, doktorun söyledikleri şoke etti
Adana'da mide bulandıran olay! Polis ekipleri gözlerine inanamadı
Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün: Göl havzası büyük bir tehdit altında
Kızına evlilik teklif edilirken bakın o pankartla ne yaptı
İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı
Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi
WhatsApp'ta yeni özellik! Artık çok kolay...
Güçlü bir OnePlus'a hazır olun! OnePlus 6'nın özellikleri sızdırıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum