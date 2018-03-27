HABER

Kablo hırsızları kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 14:59 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde medyana gelen kablo hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı.

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde medyana gelen kablo hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı. Ayrıca şüphelilerin Edirne ve Kırklareli’nde meydana gelen Türk Telekom’a ait yeraltı kablolarının çaldığı anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.
Yer altında bulunan maddi değeri yüksek kabloların farklı zamanlarda çalınmasının ardından harekete geçen jandarma ekipleri yaşanan hırsızlık olaylarını aydınlatmak için çalışma başlattı. Çok sayıda güvenlik kamerasının görüntülerini izleyen jandarma ekipleri, Ergene’nin Ulaş Mahallesi’nde yaşanan hırsızlık olayının görüntülerine ulaştı. Olay yerine kamyonetle gelen şüphelilerin açtıkları rögar kapaklarının içerisinden kestikleri kabloları kapalı kasa araca yüklediklerini tespit eden ekipler, önce aracın plakasını daha sonra da şüphelilerin kimliklerini belirledi.
Şüphelilerin Tekirdağ dışında Edirne ve Kırklareli’nde meydana gelen kablo hırsızlıklarına da karıştıklarını belirleyen jandarma ekipleri üç şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sabaha karşı yaşanan kablo hırsızlıklarında yaklaşık 1 milyon liralık zarar meydana geldiği de kaydedildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit

TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit

TSK ve ÖSO, Tel Rifat'ta! Bölgede kontrol sağlandı

TSK ve ÖSO, Tel Rifat'ta! Bölgede kontrol sağlandı

15 yaşındaki kıza iftiradan gözaltı! Gerçek çok farklı çıktı

15 yaşındaki kıza iftiradan gözaltı! Gerçek çok farklı çıktı

Hatay'dan kahreden şehit haberi!

Hatay'dan kahreden şehit haberi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'da akılalmaz olay! 20 erkek için özel platform kurup...

Antalya'da akılalmaz olay! 20 erkek için özel platform kurup...

Annesinin erkek olduğunu öldüğünde öğrenmişti: Gerçek annesi bulundu

Annesinin erkek olduğunu öldüğünde öğrenmişti: Gerçek annesi bulundu

Çocuk gelin ve ailesi konuştu! ‘Türkiye’de yasak olduğunu bilmiyorduk’

Çocuk gelin ve ailesi konuştu! ‘Türkiye’de yasak olduğunu bilmiyorduk’

İstanbul'da korkunç kaza! Lüks araç metrelerce yükselip yayaların arasına daldı!

İstanbul'da korkunç kaza! Lüks araç metrelerce yükselip yayaların arasına daldı!

Çocuklarını hasta oldular diye götürdüler! Hayatlarının şokunu yaşadılar

Çocuklarını hasta oldular diye götürdüler! Hayatlarının şokunu yaşadılar

Sultangazi'de korkunç olay! Girdikleri evde uyuyan kadına dehşeti yaşattılar!

Sultangazi'de korkunç olay! Girdikleri evde uyuyan kadına dehşeti yaşattılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.