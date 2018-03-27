Kablo hırsızları kamerada

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde medyana gelen kablo hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı. Ayrıca şüphelilerin Edirne ve Kırklareli’nde meydana gelen Türk Telekom’a ait yeraltı kablolarının çaldığı anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

Yer altında bulunan maddi değeri yüksek kabloların farklı zamanlarda çalınmasının ardından harekete geçen jandarma ekipleri yaşanan hırsızlık olaylarını aydınlatmak için çalışma başlattı. Çok sayıda güvenlik kamerasının görüntülerini izleyen jandarma ekipleri, Ergene’nin Ulaş Mahallesi’nde yaşanan hırsızlık olayının görüntülerine ulaştı. Olay yerine kamyonetle gelen şüphelilerin açtıkları rögar kapaklarının içerisinden kestikleri kabloları kapalı kasa araca yüklediklerini tespit eden ekipler, önce aracın plakasını daha sonra da şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Şüphelilerin Tekirdağ dışında Edirne ve Kırklareli’nde meydana gelen kablo hırsızlıklarına da karıştıklarını belirleyen jandarma ekipleri üç şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sabaha karşı yaşanan kablo hırsızlıklarında yaklaşık 1 milyon liralık zarar meydana geldiği de kaydedildi.