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Kablo hırsızlığına 4 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2018 22:14 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde yapımı devam eden Yeni Çarşamba Devlet Hastanesi inşaatından 360 kilo bakır kablo çalan 5 kişiden 4’ü tutuklandı.

Kablo hırsızlığına 4 tutuklama

Sait KUZU/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde yapımı devam eden Yeni Çarşamba Devlet Hastanesi inşaatından 360 kilo bakır kablo çalan 5 kişiden 4’ü tutuklandı.
İddiaya göre, Yeni Çarşamba Devlet Hastanesi inşaatından 360 kilo bakır kablo çalındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri yaptıkları incelemede çalınan kabloların Tekkeköy ilçesinde bir hurdacıya satıldığını belirledi. Polis, Kimlikleri tespit edilen şüpheliler Ö.K.(23), S.G.(20), Y.B.(25), E.B.(36) ve C.K.'nin (23) evlerine eş zamanlı operasyon düzenleyerek gözaltına aldı.
Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alınan şüpheliler Çarşamba Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden E.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ö.K., S.G., Y.B. ve C.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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