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Kablo hırsızlığına 5 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ | 31.01.2018 19:27 | Son Güncelleme

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de sulama kanallarından kapak ve güneş enerjisi santrallerinden kablo çaldığı iddiasıyla jandarma tarafından yakalanan 5 kişi, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son günlerde sulama kanalarının kapaklarının ve güneş enerjisi santrallerinden kablo çalınmasıyla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında, hırsızlıkları 5 kişinin yaptığını tespit etti. Jandarma ekipleri, hırsızlık zanlılarının yakalanması için operasyon düzenledi. 5 kişinin içinde bulunduğu otomobili, Sarayköy ilçesinde takibe alan jandarma ekipleri, 'dur' ihtarında bulundu. Ancak zanlılar, otomobille kaçmaya başladı. Kısa süren takibin ardından otomobil durdurularak 5 zanlı, kıskıvrak yakalandı. Hırsızlık suçundan gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen S.B., M.A., M.D., U.B. ve Y.A., tutuklandı. Zanlıların bulunduğu araçta yapılan aramada ise çalıntı kablolar bulundu.

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