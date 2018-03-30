Kabloya dolanan köpeği itfaiye kurtardı

Malatya’da bir havuzun dinamo kablosuna dolanan köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.
Malatya’da Şeker Fabrikası içerisinde bulunan havuzun dinamo kablosuna dolanan sokak köpeğini gören işçiler itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kabloya dolanarak mahsur kalan köpeği, yaptığı kısa süreli çalışma ile kurtardı.
Özgürlüğüne kavuşan sokak köpeği yeniden sokaklara salınırken, fabrika işçiler itfaiye erlerine teşekkür etti.
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