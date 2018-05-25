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Kaçak av fotoğrafı paylaşan ve keklik satan 2 kişiye para cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2018 16:15 | Son Güncelleme

MUĞLA'da, doğada tuzakla yakaladığı kekliklerin sosyal medya üzerinden fotoğrafını paylaşan bir kişi ile satışını yapan başka bir kişiye toplam 7 bin 782 lira para cezası kesildi.

Kaçak av fotoğrafı paylaşan ve keklik satan 2 kişiye para cezası

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da, doğada tuzakla yakaladığı kekliklerin sosyal medya üzerinden fotoğrafını paylaşan bir kişi ile satışını yapan başka bir kişiye toplam 7 bin 782 lira para cezası kesildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Muğla Şube Müdürlüğü ekipleri, Fethiye ilçesinde bir kişinin doğada kaçak yöntemlerle kınalı keklik yakalayıp, sosyal paylaşım sitesinde fotoğraflarını yayınladığını öğrendi. Araştırma yapan müdürlük çalışanları, şüphelinin kimliğini belirledi. 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 4 kınalı keklik için şüpheliye 800 lira idari para cezası ve 1800 lira tazminat cezası uygulandı.
Milas ilçesinde ise sosyal paylaşım sitesinde yasa dışı kınalı keklik satışı yapan bir kişiye 2 bin 92 lira idari para cezası, 3 bin 90 lira tazminat cezası uygulandı.

FOTOĞRAFLI

Kaçak av fotoğrafı paylaşan ve keklik satan 2 kişiye para cezası

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