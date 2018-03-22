Kaçak çalışan 5 Suriyeli yakalandı

Eskişehir’de kaçak çalıştığı tespit edilen 5 Suriyeli yakalandı.

Olay, Mahmudiye ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi’nde yaşandı. Jandarma ekiplerinin yaptığı kontroller sırasında Suriye uyruklu İ. S., D. S., S. S., A. S. ve R. S. isimli şahısların kaçak çalıştıkları tespit edildi. İşletme sahibi H. D. hakkında tutanak tanzim edildi. İdari yaptırım kararı uygulanması için tutanak, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne gönderildi.