Kaçak cep telefonu ele geçirildi

Siirt’te bir iş yerinde yapılan aramada 19 adet cep telefonu ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre, 13 Şubat 2018’de il merkezinde faaliyet gösteren bir iş yerinde arama yapan polis ekipleri, 19 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi. İş yeri sahibi hakkında yasal işlem yapıldı.
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