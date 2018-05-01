HABER

Kaçak define arayan 3 kişiye gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.05.2018 10:01 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de dedektörle define aradığı tespit edilen 3 kişi, jandarmanın operasyonuyla gözaltına alındı.

Kaçak define arayan 3 kişiye gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de dedektörle define aradığı tespit edilen 3 kişi, jandarmanın operasyonuyla gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmasıyla dedektörle defiine aradığı belirlenen Y.K., D.D. ve H.Ç.'yi 29 Nisan'da düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, define aramada kullanılan 3 detektör, 35 tarihi eser, 1 kazma, 1 kürek ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

FOTOĞRAFLI

AK Parti'de kritik tarih 6 MayısAK Parti'de kritik tarih 6 Mayıs
Meral Akşener söz verdi! 'Seçim hilesi' sözleriMeral Akşener söz verdi! 'Seçim hilesi' sözleri
25 bin öğretmen alımı için düğmeye basıldı!25 bin öğretmen alımı için düğmeye basıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan veda ediyor!

Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan veda ediyor!

Gerilim yükseliyor! Netanyahu savaş için onay aldı

Gerilim yükseliyor! Netanyahu savaş için onay aldı

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Komutan skandalı! İhbar mektubu sonu oldu

Komutan skandalı! İhbar mektubu sonu oldu

Bafetimbi Gomis'e çılgın teklif

Bafetimbi Gomis'e çılgın teklif

Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?

Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Öğrencisine attığı çıplak fotoğraflar öğretmeni yaktı

Öğrencisine attığı çıplak fotoğraflar öğretmeni yaktı

Yaşasın 1 Mayıs! Geçmişten günümüze 1 Mayıs İşçi Bayramı

Yaşasın 1 Mayıs! Geçmişten günümüze 1 Mayıs İşçi Bayramı

Düzce'deki kazada şoke eden iddia: Kocasını eşi ihbar etmiş

Düzce'deki kazada şoke eden iddia: Kocasını eşi ihbar etmiş

Şehit itfaiyeci Taner Çebi'nin ölümünde labirent sauna şüphesi

Şehit itfaiyeci Taner Çebi'nin ölümünde labirent sauna şüphesi

Ağa kızı ile fakir gencin aşkı önce tez ardından belgesel oldu!

Ağa kızı ile fakir gencin aşkı önce tez ardından belgesel oldu!

Dünyada bir ilki geçekleştirdi: Gözleriyle yan flüt çaldı

Dünyada bir ilki geçekleştirdi: Gözleriyle yan flüt çaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.