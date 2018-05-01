Kaçak define arayan 3 kişiye gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de dedektörle define aradığı tespit edilen 3 kişi, jandarmanın operasyonuyla gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmasıyla dedektörle defiine aradığı belirlenen Y.K., D.D. ve H.Ç.'yi 29 Nisan'da düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, define aramada kullanılan 3 detektör, 35 tarihi eser, 1 kazma, 1 kürek ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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