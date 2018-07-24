Kaçak defineciler suçüstü yakalandı

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te 1. derece sit alanı içerisinde define aramak amacıyla iş makinesi ile kaçak kazı yapan iki kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Olay İzmit Kabaoğlu Mahallesi'nde bulunan Üçtepeler Mevkii'nde meydana geldi. Define aramak amacıyla iş makinesi ile tarihi eserlerin bulunduğu bölgede kazı yapanları görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. 2 kişinin 1. derece sit alanı içerisinde kepçeyle kaçak kazı yaptığını gören İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, düzenledikleri operasyonla, kazı yapan İ.Y. ve C.D.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin kullandığı iş makinesine de el konuldu.
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