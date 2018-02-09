Kaçak etler polise takıldı

Bursa’da polisin kontrol noktasında bir kamyonette yaptığı aramada kaçak koyun eti ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın Karacabey ilçesi Bandırma girişindeki polis kontrol noktasında durdurulan kamyonetin kasasında et parçaları olduğu fark edildi. 9 adet kesilmiş koyun etini gören polis ekipleri, yaptıkları kontrolde etlerin hiçbir kaydı bulunmadığı için zabıta ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri, Manyas’tan geldiği ve Akçalar’a götürüldüğü öğrenilen koyun etlerine kaçak ve bozuk olduğu gerekçesiyle el koydu. Etler zabıta ekiplerinin nezaretinde gömülerek imha edilirken, araç sürücüsüne de İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından cezai işlem uygulandı.