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Kaçak göçmen taşıyan otobüs firmasına para cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2018 18:50 | Son Güncelleme

Kırklareli’nde 5 kaçak göçmeni taşıyan otobüs firmasına 5 bin 720 TL para cezası verildi.Edinilen bilgiye göre, Kırklareli’nde Pinarhisar-İslambeyli köyü çıkışında yol kontrolü yapan Jandarma ekipleri tarafından bir otobüs durduruldu.

Kırklareli’nde 5 kaçak göçmeni taşıyan otobüs firmasına 5 bin 720 TL para cezası verildi.
Edinilen bilgiye göre, Kırklareli’nde Pinarhisar-İslambeyli köyü çıkışında yol kontrolü yapan Jandarma ekipleri tarafından bir otobüs durduruldu. Durdurulan otobüste kimlik ve pasaportu bulunmayan 5 Afganistan uyruklu kaçak göçmen tespit edildi. Olayla ilgili olarak otobüs firmasına yabancı uyruklu şahıs taşımasından dolayı 5 bin 720 TL para cezası kesildi.
Afganistan uyruklu, G.M., N.M., A.B., M.E., ve Ş.M. sağlık kontrolünden sonra Pehlivanköy İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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