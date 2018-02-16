Kaçak göçmen taşıyan otobüs firmasına para cezası

Kırklareli’nde 5 kaçak göçmeni taşıyan otobüs firmasına 5 bin 720 TL para cezası verildi.
Edinilen bilgiye göre, Kırklareli’nde Pinarhisar-İslambeyli köyü çıkışında yol kontrolü yapan Jandarma ekipleri tarafından bir otobüs durduruldu. Durdurulan otobüste kimlik ve pasaportu bulunmayan 5 Afganistan uyruklu kaçak göçmen tespit edildi. Olayla ilgili olarak otobüs firmasına yabancı uyruklu şahıs taşımasından dolayı 5 bin 720 TL para cezası kesildi.
Afganistan uyruklu, G.M., N.M., A.B., M.E., ve Ş.M. sağlık kontrolünden sonra Pehlivanköy İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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