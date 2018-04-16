Kaçak göçmenler kamyonetin kasasında üst üste yakalandı

Türkiye’ye yasa dışı yollardan giren yabancı uyruklu 37 kaçak göçmen, Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekiplerince yapılan yol uygulamasında kamyonetin kapalı kasasında üst üste yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerince, Tüpraş kavşağında yapılan yol uygulamasında, durumundan şüphelenilen kapalı kasa kamyonet durduruldu. Kamyonetin kapalı kasa kısmında üst üste vaziyette Avrupa ülkelerine kaçmaya çalışan ve çoğunluğu Orta Afrika vatandaşı olan 37 kişi ile şahıslara ait şambrel, pompa ve çok sayıda can yeleği ele geçirildi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen araç sürücüsü U.K. (25) ve beraberindeki M.A. (63) ile C.K. (18) isimli şahıslar gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından şüpheliler tutuklanarak Şakran Cezaevine götürüldü. Çoğu Orta Afrika ülkesi vatandaşı olan 37 kişi ise İzmir Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi
Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti
Son dakika! FETÖ'den aranan karı koca 1 yıl sonra yakalandı
Kirpinin peşinden giden çoban keşfetti! Görenler hayran kalıyor
Cumhurbaşkanı adaylığında sürpriz isim
Macron'dan operasyon yorumu: Türkiye ve Rusya'nın arasını açtık
Aksaray'da arkadaşının oturduğu apartmanın boşluğunda ölü bulundu
Fransa karıştı! Göstericiler ortalığı savaş alanına çevirdi
Sazlıbosna Barajı'nda balıkçılar 5 yaşında kız çocuğu cesedi buldu!
Bakan Soylu'dan flaş çıkış: "Gizli kalmış cennetleri hemen ufalıyoruz"
Milyonlar izledi, kimse gerçeğini göremedi!
Yeni doçentlik kriterleri neler, başvuru tarihi ne zaman? Doçentlik Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı!
WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum