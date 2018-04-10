Kaçak göçmenler Ro- ro gemisindeki konteynerde yakalandı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA) - TÜRKİYE ile İtalya arasında Ro-ro seferi düzenlenen gemideki konteynere saklandığı belirlenen 78 kaçak göçmen yakalandı. Kaptan, rotasını Aydın'ın Kuşadası ilçesine çevirip, kaçakları yetkililere teslim etti.
Türkiye'den İtalya'ya sefer düzenlenen Ro-ro gemisindeki konteynerden gelen seslerden şüphelenen kaptan, Girit Adası açıklarında kaçak göçmenleri fark etti. Rotayı Kuşadası'na çeviren kaptan, sahil güvenlik ekiplerine durumu bildirdi. Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gemiye gelerek, konteyneri kontrol etti. Konteynerde 6'sı çocuk 16'sı kadın 78 kaçak göçmen yakalandı. Kaçaklar, yapılan işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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