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Kaçak göçmenleri İstanbul diye Van’a bıraktılar

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 12:27 | Son Güncelleme

VAN (İHA)

VAN (İHA)

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