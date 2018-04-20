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Kaçak göçmenleri İstanbul diye Van’a bıraktılar

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 01:12 | Son Güncelleme

VAN (İHA)

VAN (İHA)

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