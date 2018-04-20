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Kaçak göçmenleri taşıyan kamyonun devrildiği kazada ölü sayısı 2’e yükseldi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 01:12 | Son Güncelleme

Erzurum’un Horasan ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2’e yükseldi.

Erzurum’un Horasan ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2’e yükseldi. Yaralanan 4’ü ağır 101 kişi hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün saat 06.30 sıralarında Ağrı ili üzerinden Erzurum’a gelmekte olan ve içerisinde ülkeye yasa dışı yollardan giriş yapan ilk belirlemelere göre 133 yabancı uyruklu şahıs taşıyan 04 AF 996 plakalı araç Erzurum il sınırında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrilmiştir. Kaza sonucu 101 mülteci yaralanmış, 2 mülteci hayatını kaybetmiştir. Mültecilere organizatörlük yapan araç şoförü yaya olarak kaçarken jandarma ekipleri tarafından yakalanmıştır. Yaralı mülteciler Pasinler, Horasan ve Erzurum Bölge Araştırma Hastanelerine sevk edilmiştir. Kazadan yara almadan kurtulan mülteciler ise Dellalhan Karakol Komutanlığında kontrol altına alınmıştır" denildi.

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